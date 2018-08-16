Феодосия, Крым, 16 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Торжества по поводу бракосочетания бывшего прокурора Крыма, депутата Госудумы РФ Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева прошли скромно, в кругу друзей и близких. Свадьбу отпраздновали в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое на Южном берегу полуострова.

FrankWinkler Свадьба

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На видео с праздника, которое появилось в сети интернет, видно, как Наталья Поклонская с другими гостями танцует в ресторане под песню Софии Ротару «Хуторянка», а новоиспечённый жених сидит с гостем за столом.

Видео опубликовано: Daily Storm

Банкет обошёлся молодоженам в 90 тысяч рублей. По информации шеф-повара и собственника ресторана Ненада Марковича, гостями свадьбы стали 32 человека. Меню состояло из фирменных сербских блюд.

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По словам ресторатора, Наталья Поклонская любит его заведение и посещала его ранее, а организацией свадебного торжества занималась сама.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о свадьбе Натальи Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва появилась в СМИ 13 августа. Сама Поклонская отказалась комментировать сообщения о бракосочетании. На следующий день от источников во властных структурах региона стало известно, что бракосочетание состоялось в конце июля в Симферополе. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе.