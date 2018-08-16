Екатеринбург, 16 августа, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы и Нижнего Новгорода намерены изучить технологии, которые помогут понять механизмы когнитивных функций мозга, сообщает 16 августа пресс-служба вуза.

Мозг

Междисциплинарное исследование в рамках проекта «Создание методики и радиоэлектронной аппаратуры для нахождения 3D-распределения и динамики радиояркостной и акустояркостной температуры в глубине тела человека, а также пульса, дыхания и психофизиологического состояния» стало возможным благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

«Будет создан научно-технический задел, позволяющий разрабатывать СВЧ-радиометры и акустотермометры и методики для объективной оценки изменений психофизиологического состояния человека путем сочетанной обработки данных о его радио‑ и акустическом излучении», — пояснил руководитель проекта, доктор технических наук Владимир Кубланов.

Предполагается, что в результате работы ученых появятся технические средства и системы, позволяющие сделать диагностику головного мозга более доступной и безопасной.

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