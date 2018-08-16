Москва, 16 августа, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Thomas Raggam Карин Кнайсль

«Да, заедет по дороге в Берлин», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, церемония бракосочетания Кнайсль пройдет на юге земли Штирия 18 августа. В этот же день должна состояться встреча лидеров России и Германии во дворце Мезеберг под Берлином.

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Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики, главы государств обсудят строительство газопровода «Северный поток — 2», а также ситуацию в Сирии и на Украине. Начало переговоров запланировано на 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя встреча канцлера Германии с российским президентом состоялась в мае этого года в Сочи.

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