Киев, 16 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В 2017 году украинская прокуратура обвинила порядка 1,7 тыс. человек в коррупции, заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает 16 августа УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По его словам, 800 человек из осужденных за коррупцию были лишены свободы.

Напомним, ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко заявил, что в течение первых семи месяцев в 2018 году на Украине было зафиксировано 6,092 тыс. коррупционных представлений. При этом перед судом предстали 2,104 тыс. человек, из них 450 человек были посажены в тюрьмы.

Также ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело расследование, выяснив, что ежегодно Украина теряет более 4 млрд евро из-за коррупции на таможне.