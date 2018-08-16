Симферополь, 16 августа, 2018, 07:32 — ИА Регнум. После введения в строй железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в Крым будут ходить пассажирские поезда из 11 российских городов. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин.

Andrey Kurmelyov В Крыму

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже утверждён график движения десяти пар пассажирских поездов, на которых граждане смогут перемещаться между Евпаторией, Симферополем, Севастополем и Феодосией. Также железнодорожное сообщение будет установлено с такими городами материковой России, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Мурманск, Воркута, Архангельск, Челябинск и Пермь.

«Нам пришлось решать сразу несколько комплексных задач: оздоровление хозяйства путей и контактной сети, ввод в строй локомотивов, занятость людей», — цитирует слова Гладилина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд дорожного трафика: за сутки 12 августа по сооружению проехало более 33 тыс. авто, из них порядка почти 20 тыс. — в сторону Крыма.

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