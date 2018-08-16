Днепропетровск, Украина, 16 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Заявления о демонстрации нового украинского ракетного комплекса на предстоящем параде в Киеве не более, чем фейк. Об этом работник «Южмаша» Алексей Василенко написал на своей странице в Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Ракета

Василенко ответил на сообщение директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, который, также в соцсети, ранее анонсировал появление на военном параде по случаю Дня независимости Украины оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

"ОТРК «Сапсан»? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено», — отметил Василенко.

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Сотрудник «Южмаша» добавил, что другой ракетный комплекс, «Гром», над которым также работают украинские специалисты, не существует даже в виде опытного образца. Фейки имеют печальное свойство шириться и овладевать массами, отметил Василенко.

На параде в Киеве могут показать разве что «шасси с установленным на нем фанерным муляжом», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отметит День независимости. В Киеве состоится военный парад с участием 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники. На мероприятие приглашены представители 15 стран.