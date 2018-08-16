Пекин, 16 августа, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Китайская железнодорожная полиция раскрыла 219 дел о кражах, грабежах и мошенничестве, задержав 223 подозреваемых за время пика летних путешествий, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Китайские силовики

Отмечается, что в период с 1 июля по 31 августа полиция Китая существенно нарастила патрули на железнодорожных вокзалах и станциях по всей стране с целью борьбы с преступлениями, количество которых резко увеличивается в летнее время отпусков. В Пекине группа из 24 полицейских офицеров была направлена на железнодорожные станции с целью борьбы с воровством.

В одном из ярких случаев злоумышленник украл 10 тыс. юаней ($1452) у пассажира из города Чжэнчжоу в поезде, который следовал из Чжэнчжоу в Урумчи, в июле этого года. Он был немедленно задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Китая активно пользуется современными методами в борьбе с преступлениями на вокзалах. Так, в провинции Цзянсу было арестовано 137 беглых преступников на вокзалах при помощи специальных современных систем слежения, использующих технологии искусственного интеллекта.