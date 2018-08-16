Южно-Сахалинск, 16 августа, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Участник финала IV Национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Андрей Яковлев из Нижнего Новгорода привез с собой на Сахалин в качестве талисмана удостоверение медали «За победу над Японией» своего дела-героя Ивана Михайлович Яковлева, принимавшего участие в Южно-Сахалинской наступательной операции 73 года назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кузнецов Андрей Яковлев из Нижнего Новгорода с удостоверением медали деда-героя, освобождавшего Сахалин

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«Андрей Яковлев приехал на наш остров в составе команды из Нижнего Новгорода, он представлял компетенцию «Сервис на воздушном транспорте». Узнав о том, что финал чемпионата пройдёт именно на Сахалине, Андрей взял с собой в качестве своеобразного талисмана удостоверение медали «За победу над Японией» своего дедушки Ивана Михайловича Яковлева. Дедушка Андрея был летчиком, он воевал в составе одного из летных соединений прославленной 10-й Воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта и принимал участие в знаменитой Южно-Сахалинской наступательной операции 11—25 августа 1945 года по освобождению территории Южного Сахалина от японских войск в ходе Советско-японской войны», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ Дмитрий Кузнецов.

Внук героя Андрей Яковлев очень интересуется историей как наукой, особенно периодом и событиями, связанными с героическим прошлым его дедушки — Южно-Сахалинской и Курильской наступательными операциями советских войск в августе и начале сентября 1945 года. В ближайшее время Андрей собирается стать членом Нижегородского регионального отделения «Русского географического общества».

Как сообщало ИА REGNUM, в 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР день 3 сентября — наряду с 9 мая — был объявлен праздничным днем — «Днём победы над Японией». На Сахалине этот день широко отмечается, в соответствии с законом Сахалинской области — он является памятным днём. Отмечается этот день и в других странах — в США, Китае, КНДР, Республике Корея, Монголии, Австралии, Бельгии и других.

В России этот день был незаслуженно забыт и не включён в Федеральный закон № 32 от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Хотя официально праздник никем не отменялся.

Требования патриотической общественности, адресованные высшим должностным лицам государства, в том числе президенту России Владимиру Путину, о восстановлении исторической справедливости и возвращении Дня победы над Японией в реестр государственных праздников вместо безликого «Дня воинской славы» пока результатов не дали.