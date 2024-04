Вашингтон, 16 августа, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Американский портал We are the Mighty опубликовал статью с перечнем пяти стран, которые сложнее всего завоевать. Первое место в рейтинге портал отдал США.

Флаг США

Второе место в рейтинге заняла Россия. Основными причинами, по которым Россию считают трудной для завоевания, являются: огромная протяженность страны, тяжелые климатические условия и память каждого гражданина о подвигах, совершенных советским народом в годы Великой Отечественной войны.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает Афганистан, который, по мнению портала, не смогли завоевать ни британцы, ни СССР, ни США. Замыкают рейтинг Китай и Индия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Джеймс Мэттис 14 августа заявил, что Вашингтону для защиты спутников от «атак России и Китая» необходимы космические войска.