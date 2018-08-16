Челябинск, 16 августа, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Донорской объявили субботу 18 августа в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Донор Сдача крови

В этот день можно приехать в Челябинскую областную станцию переливания крови и сдать кровь. Пока в достаточном количестве только кровь второй группы с положительным резус-фактором.

Комментируя ситуацию с кровью, главный врач станции Наталья Кисняшкина сказала:

«Большая часть крови, собранной от доноров, передается в государственные и муниципальные медицинские организации Челябинской области для оказания помощи новорожденным, детям и взрослым, пациентам с онкогематологическими заболеваниями, беременным женщинам после тяжелых родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получившим ожоги и травмы».

Отмечается, что число людей, сдающих кровь, летом всегда снижается, хотя кровь нужна всегда, причем ее приглашают сдавать не только в областном центре, но и в Копейске, Магнитогорске, Златоусте, Еманжелинске, Коркино, Кыштыме, а также в Еткульском, Кунашакском и Нязепетровском районах.

18 августа в Челябинске доноры могут прийти на ул. Воровского, 68 — с 8:00 до 12:00 (время местное). В городе Магнитогорске доноров приглашают прийти по адресу ул. К. Маркса, 160 — с 8:00 до 11:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в минздраве Пермского края заявили, что число доноров уменьшилось, и станциям переливания крови нужна помощь. Это объясняется тем, отметили в ведомстве, что люди летом уезжают в отпуск.