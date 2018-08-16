Орландо, США, 16 августа, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Житель штата Флорида погиб после падения в топливную цистерну на объекте недалеко от парка развлечений Диснейуорлд, сообщает Edmonton Sun.

Автоцистерна

По данным полиции, 61-летний мужчина при попытке слить машинное масло с трейлера подскользнулся и упал в цистерну, откуда не смог самостоятельно выбраться.

Свидетели пытались вытащить мужчину из канистры, однако им это не удалось: человек погиб. Сообщается, что объект, где произошел инцидент, был создан для предоставления муниципальных услуг парку развлечений Диснея.

Представители парка развлечений заявили, что мужчина работал в компании Harvest Power, занимающейся переработкой пищевых и сельскохозяйственных отходов в биотопливо, компост и удобрения.

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