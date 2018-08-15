Вашингтон, 16 августа, 2018, 02:56 — ИА Регнум. В поддержку арестованной в США гражданки России Марии Бутиной будет создан фонд, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл в интервью «Известиям».

Pavel Starikov Мария Бутина

Он заявил, что этот фонд позволит людям по всему миру перечислять деньги в защиту Бутиной через интернет. Дрисколл также добавил, что Бутина отвергла все обвинения, которые ей вменяют, и пообещал приложить все усилия, чтобы доказать невиновность гражданки России.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что условия содержания Марии Бутиной в американской тюрьме улучшились, однако режим, применяемый к арестованной гражданке РФ, остается тяжелым. Как подчеркнула Захарова, Бутиной разрешили пользоваться телефоном и улучшили режим питания.