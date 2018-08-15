Москва, 16 августа, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Самыми популярными оздоровительными турами у жителей России являются поездки в Чехию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На лечебном курорте

АТОР отмечает, что, несмотря на снижение курса рубля и роста тарифов на авиаперевозки, спрос на лечебные туры в Европу в России не меняется. По-прежнему тройку лидеров занимают Чехия, Словения и Венгрия. Меньшим спросом, чем первая тройка стран, пользуются страны Прибалтики, Словакия и Сербия.

При этом эксперты подчеркивают, что российские граждане готовы экономить на гостиницах, авиаперелетах и трансферах, но при этом отказываются экономить на качестве и количестве лечебных процедур, которые предоставляются на курортах. Отмечается, что основной спрос на оздоровительные туры находится в возрастной категории 45+.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали самые популярные российские неморские курорты, которые предпочитают посещать жители России в сентябре. В рейтинг как самые популярные вошли Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога в Карелии, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставрополье.