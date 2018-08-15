Ереван, 16 августа, 2018, 01:13 — ИА Регнум. В компании «Южно-Кавказская железная дорога» (100% «дочка» ОАО «Российские железные дороги») подтвердили муссируемую в армянских СМИ информацию о том, что сотрудники комитета по госдоходам Армении провели обыск в офисе компании и изъяли документы.

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В пресс-службе ЮКЖД сообщили, что в обысках участвовали сотрудники отряда специального назначения КГД.

После обыска 15 августа генеральный директор ЮКЖД Сергей Валько встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где по данным СМИ, гендиректор попытался утрясти вопросы, связанные с неуплатой компанией налогов.

По сообщению пресс-службы ЮКЖД, компания ежегодно платит налоги на сумму 3 млрд 600 млн драмов ($7,5 млн). Претензии же налоговых органов составляют 9,7 млн драм ($20 тысяч).

Как ранее сообщала армянская пресса, сотрудники КГД провели обыски в компании. Были изъяты документы. Сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с неуплатой НДС в размере 9,7 млн драм.

ЗАО «ЮКЖД» является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между ОАО «Российские железные дороги» и Республикой Армения был подписан Концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление ЗАО «ЮКЖД». Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых двадцати лет работы по взаимному согласию сторон.