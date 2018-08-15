Таллин, 16 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. 13 августа на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч в рамках финала Суперкубка УЕФА — 2018 между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось волевой победой «матрасников» со счетом 2:4.

Футбол

Первый мяч в первой же атаке «матрасников» забил таранный испанский форвард Диего Коста точным ударом с острого угла — 0:1. Через 26 минут Карим Бензема сравнял счет, замкнув прострел Гарета Бейла, — 1:1. На 63-й минуте центральный защитник национальной сборной Испании Серхио Рамос впервые вывел «сливочных» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1. Через 16 минут Коста оформил дубль и вновь сделал счет равным — 2:2. На 99-й минуте хавбек Сауль Ньигес вывел «матрасников» вперед — 2:3. Через 5 минут Коке снял все вопросы об исходе матча — 2:4. Голевой передачей отличился Витоло.

Статистика матча («Реал» / «Атлетико»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 5/5

Процент владения 52%/48%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 21/16

Стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Иско, Бензема, Бейл, Асенсио.

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Сауль, Лемар, Эрнандес, Гризманн, Коста.

Бригада арбитров матча: Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич.

Желтые карточки: Асенсио — 35, Марсело — 54, Корреа — 61, Коста — 62, Себальос — 90+2, Модрич — 101, Витоло — 105, Рамос — 112.

Забитые мячи: Коста 1 — 0:1, Бензема 27 — 1:1, Рамос (пен) 63 — 2:1, Коста 79 — 2:2, Сауль 99 — 2:3, Коке 104 — 2:4.