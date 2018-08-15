Москва, 16 августа, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Операции по выводу активов ПАО «ОФК Банк» посредством кредитования компаний с сомнительной платежеспособностью и операции замены ликвидных активов КБ «РТБК» на низколиквидные ценные бумаги выявлены временными администрациями кредитных организаций, назначенными Банком России, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банкротство

Временные администрации в этих кредитных организациях были назначены Банком России в апреле 2018 года в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций.

«Банк «Объединенный финансовый капитал»

Выявлены операции по выводу активов банка при помощи кредитования компаний, в том числе аффилированных с собственниками ОФК, имеющих сомнительную платежеспособность. Ущерб, причиненный банку, превысил восемь миллиардов рублей.

Также руководство банка подозревают в намерении вывести активы посредством предоставления банковских гарантий компаниям, руководителями которых являлись сотрудники ОФК Банка. Ущерб от этих действий оценивается в размере не менее 3,3 млрд рублей.

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 11,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 28,7 млрд рублей», — сообщили в ЦБ.

Русский торговый банк

Выявлены операции по замене ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба «РТБК» в размере более 2,5 млрд рублей. Установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 млрд рублей при помощи кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Также руководство банка, как показала проверка, заключало сделки по продаже недвижимого имущества с отсрочкой платежа клиентам, имеющим сомнительную платежеспособность.

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 7 млрд рублей», — сообщили в ЦБ.

Решением Арбитражного суда Москвы оба банка признаны банкротом. Конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ОФК Банк» лишен лицензии 16 апреля, а «РТБК» — 20 апреля.

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