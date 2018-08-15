Одесса, Украина, 16 августа, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Прокуратура Одесской области передала в суд дело против руководства одной из туристических фирм Одессы. Предпринимателей обвиняют в продаже авиабилетов на рейсы из «закрытых» аэропортов Крыма, сообщили 15 августа в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Фактически предприятие выступало посредником авиакомпании, осуществляющей перевозки из закрытого законодательством Украины аэропорта «Симферополь». Уже оттуда желающие отправлялись в другую страну», — заявили в правоохранительных органах.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Украина приняла решение о «закрытии» аэропортов полуострова для того, чтобы объявить рейсы российских авиакомпаний «незаконными» с точки рения украинского законодательства.

Напомним также, что в Симферополе построен новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием 5,2 млн пассажиров в год.

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