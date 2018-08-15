Йошкар-Ола, 15 августа, 2018, 23:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам января-июля 2018 года за счет всех источников финансирования построена и сдана в эксплуатацию 2301 квартира общей площадью 160,6 тыс. квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья в республике упал на 33,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

Причем в сельской местности падение менее значительное и составило 12% за период.

В структуре ввода жилья на долю индивидуальных застройщиков приходится 40,2% сданных в эксплуатацию домов — 464 дома общей площадью 64,5 тыс. квадратных метров.

В среднем за семь месяцев на территории республики построено 235,4 квадратных метра жилья на 1 тыс. населения.

При этом незначительно увеличился объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом), рост за указанный период по сравнению с данными за январь-июль 2017 года составил 1,3%. По отношению к июлю прошлого года объем строительных работ увеличился на 40,9%. При сравнении с данными за предыдущий месяц рост составил 2,4 раза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индекс промышленного производства в республике за январь-июль снизился на 3,1%. Сокращение показателя в июле по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается в сфере обрабатывающих производств — падение составило 9,7%, а также в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — показатель сократился на 9,9%.

В то же время наблюдается рост индекса на предприятиях, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 16,2%, на 10,3% увеличился индекс добычи полезных ископаемых.