Векшё, Швеция, 15 августа, 2018, 23:09 — ИА Регнум. На юге Швеции из-за жары власти города Векше решились временно пожертвовать удобствами нудистов для охлаждения рогатого скота местных фермеров, сообщает 15 августа «Евро Пульс».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

В частности, фермерам временно разрешили купать коров и коз на нудистском пляже на озере Веттерн.

Нудисты пытались отстоять специально отведенное для них место и жаловались в местную администрацию, однако власти приняли решение в пользу рогатого скота, страдающего от жары.

Некоторое время назад нудисты обратились в администрацию города с жалобой на коров на специально отведенном для них пляже. Однако власти пошли навстречу фермерам, а не нудистам.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в европейских странах отмечается аномально высокая температура воздуха, из-за которой не только случаются лесные и полевые пожары, но и пересыхают сельскохозяйственные пастбища.