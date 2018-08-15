Йошкар-Ола, 15 августа, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Верховный суд Марий Эл отклонил жалобы адвокатов экс-министра спорта республики Сергея Киверина и бывшего директора Управления спортивных сооружений региона Михаила Симакова, на решение суда по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

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Решением Йошкар-Олинского городского суда обвиняемые отделались штрафами в размере 50−60 тыс. рублей. С осужденных с учетом частичного возмещения ими в ходе следствия ущерба в сумме около 25 тыс. рублей в солидарном порядке уже взыскано около 406 тыс. рублей.

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Напомним, Управление спортивных сооружений республики в мае 2017 года находилось в бедственном финансовом положении — накопился долг по уплате налогов, страховых взносов и кредиторская задолженность. Однако экс-чиновники вступили в сговор для получения дополнительной прибыли.

Бывший министр задним числом оформил повышение зарплаты главе Управления спортивных сооружений с 36,5 тыс. до 72,6 тыс. рублей, также заработная плата увеличилась у главного бухгалтера учреждения — с 32,8 тыс. до 56,6 тыс. рублей. А директор Управления принял уволенного министра на работу в должности коммерческого директора с окладом в размере 60 тыс. рублей. В результате их действий Управление получило ущерб в размере 431 тыс. рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года экс-глава минспорта республики и его подчиненный уже представали перед судом, но отделались условным сроком. Бывший министр обвинялся по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»), директор Управления по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

По версии следствия, обвиняемые фиктивно устроили на работу в автономное учреждение на должности инструкторов спортсооружений членов ФК «Спартак». Им начислялась заработная плата. Объем обязательных отчислений с зарплаты «инструкторов» составил более 5 млн рублей. Кроме того, экс-министр подозревался в фальсификации документов, подготовленных для строительства спортивной площадки в Новоторъяльском районе республики в рамках госконтракта. Объем средств, перечисленных министерством за работы, которые фактически не были выполнены, составил 2,7 млн рублей.

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При этом в отношении экс-главы мингосимущетсва республики Натальи Хайрулловой Верховный суд республики пересмотрел приговор не в пользу обвиняемой. Кроме лишения свободы сроком на 6 лет, городской суд приговорил экс-чиновницу к штрафу в размере 13 млн рублей, а ВС республики позднее штраф удвоил до 26 млн рублей.