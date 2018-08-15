Сумы, Украина, 15 августа, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Супруга экс-депутата Сумского городского совета Анатолия Жука может быть замешана в его убийстве. Такую версию рассматривают в национальной полиции Украины, заявили 15 августа в пресс-службе ведомства.

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«После первого допроса она исчезла, её местоположение неизвестно, также исчезли её дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-разыскные мероприятия по установлению месторасположения этих людей», — рассказал первый заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 2 августа во дворе своего дома в спину был застрелен бывший депутат сумского горсовета АнатолийЖук. Его тело случайно обнаружил отец.