Берлин, 15 августа, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган слишком сильно доверяет себе в ущерб своей стране, полагают западные аналитики. А тем временем разрыв с Западом растет, и надеяться на то, что его восполнит региональное сотрудничество, Турции не стоит, пишет немецкое издание Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир

Вовсе не Дональд Трамп и его санкции оказывают давление на Турцию, а сам турецкий президент и его мания величия, пишет Die Welt. Пренебрегая принципом разделения властей, турецкий лидер создал систему, которая фактически исключает контроль над правительством и при этом никак не умаляет власть президента. Ни министры, ни советники в стране не осмеливаются противоречить официальной политической линии президента, и именно это может сыграть злую шутку с турецкой экономикой.

Некоторые международные компании и банки стали в последнее время все активнее выводить свой капитал из Турции. Другие же инвестируют в турецкую экономику крайне неохотно из-за опасений, связанных с обеспечением безопасности и законности в стране. По мнению Запада, ключевое заблуждение Эрдогана заключается в том, что корнем происходящего в стране «экономического зла» и в то же время причиной ослабления позиции турецкой лиры являются именно торговые барьеры, установленные Вашингтоном.

Поправить положение дел в Турции, по мнению экспертов, мог бы «возврат к здравому смыслу» — как в фискальной, так и во внешней политике, пишет также Die Welt. Однако на данный момент турецкий лидер настолько занят превращением Турции в великую исламскую державу, за которой последовали бы другие государства региона, что его мало заботит тот факт, что арабские страны не сильно спешат за ним следовать, а азиатские государства не смогут заполнить те «экономические дыры», которые образуются при разрыве отношений с Западом.

В период с 2003 по 2017 год более двух третей прямых иностранных инвестиций поступало в Турцию из ЕС. Кроме того, свыше 44% всего турецкого экспорта отправляется в Европу. Более половины иностранных кредитов Турции также поступает с Запада. По мнению западных и некоторых турецких аналитиков, Россия и Китай эти экономические потери Турции восполнить не смогут, не говоря уже о технологическом опыте. Эксперты это понимают, однако многие из них принадлежат к тем 40% населения, которые были исключены из политической жизни страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция уже поставила под вопрос свое членство в НАТО, пригрозив США разрывом военного сотрудничества после удвоения американских торговых тарифов на импорт турецкой стали и алюминия. Также в настоящее время в отношениях между США и Турцией существуют значительные сложности, вызванные арестом американского священника на турецкой территории и ответными санкциями в отношении некоторых турецких министров. По мнению западных союзников, в сложившейся ситуации им не остается ничего иного, как ждать и наблюдать.