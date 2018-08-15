Калуга, 15 августа, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Качество списанных Москвой автобусов, которые столица передает Калуге, заранее проверили калужские специалисты. Об этом на заседании правительства Калужской области 13 августа заявил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, после подписаний договора о безвозмездной передаче автобусов в Москву отправилась делегация из Калуги. Специалисты оценили техническое состояние транспорта и лично отобрали 17 автобусов, которые поедут в регион.

«В Калуге сегодня действуют 22 автобусных маршрута, и городское руководство осознает необходимость совершенствования транспортного обслуживания жителей. За помощью мы обратились к столице. Москва регулярно помогает регионам, не осталась она в стороне и в этот раз. После получения одобрения от столичного руководства на безвозмездную передачу в Калугу автобусов наши специалисты посетили один из филиалов крупнейшего московского перевозчика — Мосгортранса. Представители МУП ГЭТ «УКТ» осмотрели и выбрали 17 автобусов, которые и поступят в калужское предприятие. Это подвижной состав большого класса, его мы будем использовать на маршрутах в густонаселенных районах. Для жителей поездки на городском транспорте станут удобнее. Нужно отметить, что Москва традиционно предъявляет к транспорту самые строгие требования, поэтому те образцы, которые выбывают из эксплуатации в столице, остаются вполне пригодными для дальнейшей работы в других регионах. Так что поводов для беспокойства нет. Уверены, московские автобусы помогут в развитии общественного транспорта в Калуге», — заявил Дмитрий Разумовский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте «Управления Калужского троллейбуса» опубликовали распоряжение правительства Москвы о безвозмездной передаче в распоряжении калужского муниципального предприятия автобусов, снятых с эксплуатации в столице.

Данная акция была неоднозначно воспринята некоторыми калужанами. В соцсетях множились язвительные сообщения о появлении в региональной столице «московского хлама». В частности, высказывалось предположение, что для Москвы передача Калуге старых автобусов — вариант экономной утилизации, и деньги калужских налогоплательщиков теперь уйдут на ремонт данного «металлолома».