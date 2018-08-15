Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа, 2018, 21:52 — ИА Регнум. В свердловском Краснотурьинске обрушение на шахте не повлияло на её работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925.

Шахта работает в штатном режиме, уточнили в МЧС. Эвакуации её работников не потребовалось.

Напомним, порода обрушилась на горизонте — 255 метров в 22:20 по местному времени. Двое шахтёров получили травмы. Их подняли на поверхность.

Сейчас специальная комиссия выясняет причины аварии.