Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В результате обрушения на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области погиб один горняк, передаёт «Рен ТВ».

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По информации телеканала, второй оказавшийся под завалом рабочий получил лёгкие травмы, от госпитализации он отказался.

О гибели одного из горняков сообщает также РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным портала URA.ru, обрушение произошло на горизонте 255 метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены два подразделения военизированных горноспасательных частей.

Как передавало ИА REGNUM, обрушение произошло вечером 15 августа на шахте «Северопесчанская» Богословского рудоуправления, расположенной возле города Краснотурьинска. Всего в момент инцидента в шахте находился 131 человек.