Калуга, 15 августа, 2018, 21:32 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году юридические лица и индивидуальные предприниматели получили 153 предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Об этом 15 августа заявили в ходе заседания под председательством главы областного управления Росприроднадзора Ивана Глумова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru На заседании

По данным министерства, в число наиболее типичных нарушений федерального закона «Об отходах производства и потребления» входят отсутствие у юридических лиц разрешительных документов и паспортов отходов 1−4 классов опасности, а также возникновение стихийных свалок. В первом полугодии 2018 года за данные нарушения к административной ответственности привлекли 91 юридическое и должностное лицо.

Как отметили участники встречи, в регионе также отмечается рост объема неочищенных сточных вод, попадающих в реки. За отчетный период профильным министерством рассмотрено 88 дел об административных правонарушениях, по результатам которых нарушители оштрафованы на сумму порядка 1,5 млн рублей, вынесено 17 предупреждений. Специалисты министерства рассмотрели 462 обращения граждан по фактам нарушения природоохранного законодательства в области водопользования.

Отмечалось, что исправление существующей ситуации во многом зависит от отношения руководства предприятий и органов местного самоуправления к проблемам охраны окружающей среды. Так, например, в результате сотрудничества профильного министерства, администраций Боровского района и Обнинска, а также руководства ООО «Индустриальный парк Ворсино» удалось снизить антропогенную нагрузку на реки Страдаловка и Истья.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, об ужасающем состоянии Страдаловки экологи заявляли ещё в 2011 году, тогда в проблемах реки винили кондитерский завод «Лотте КФ Рус Калуга». В 2014 году прокурорская проверка выявила ещё два крупных предприятия региона, сбрасывающих сточные воды в Страдаловку: ООО «ЖКУ «Кабицино» и ООО «Руукки Рус». Установлено, что ООО ЖКУ «Кабицино» разместило очистные сооружение прямо на берегу, а мониторинг ООО «Руукки Рус» выявил, что с промплощадки предприятия в реку поступают ливневые воды.

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