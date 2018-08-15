Краснотурьинск, Свердловская область, 15 августа, 2018, 21:27 — ИА Регнум. На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области вечером 15 августа произошло обрушение, передаёт телеканал «Рен ТВ».

hangela Шахта

По предварительным данным, под завалами оказались два человека. В самой шахте находится 131 человек.

На месте инцидента в настоящее время работают 11 спасателей и две единицы техники.

Официальных сообщений о ЧП на шахте на данный момент не поступало.