Нью-Дели, 15 августа, 2018, 21:25 — ИА Регнум. В результате наводнений в индийском штате Керала погибли 67 человек, сообщает 15 августа газета Hindustan Times.

Chandan Singh Наводнение в Индии

Уточняется, что этот индийский штат уже несколько дней переживает целую серию наводнений, селей и оползней, вызванных мощными муссонными ливнями, характерными для сезона дождей, ежегодно продолжающегося в Индии с середины июня до конца сентября.

Ранее уже сообщалось о гибели 187 жителей этого штата.

По словам главного министра штата Керала Пинарайи Виджаяна, регион переживает самые сильные ливни за 100 лет наблюдений.

Население многих районов штата уже осталось без питьевой воды и лишилось электроснабжения.

Не исключено, что число погибших может вырасти.

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