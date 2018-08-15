Киев, 15 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Подавляющее большинство украинских школьников не знает, кто такой Степан Бандера, заявила писательница Лариса Ницой 14 августа в эфире телеканала Zik.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы, неонацисты

Отвечая на вопрос о том, чего не хватает украинскому школьному образованию, Ницой рассказала о «возмутительном» случае в одном из детских лагерей Украины.

Во время «интеллектуальной» викторины школьники из Киева, Харькова, Днепропетровска и других городов не смогли ответить, кто такой Бандера.

«Дети были от восьми до тринадцати лет у нас. Из шестидесяти детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ: «бендера — это тот, кто играет на бендере». У меня просто нет слов. <…> Наше общество кипит, а дети изолированы! Учителя, вы должны с ними обсудить, что в обществе происходит, или нет?!» — негодует Лариса Ницой.

Писательница также сослалась на распоряжение министерства образования Украины, в котором сказано, что в стране празднуется день УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а значит, учителя обязаны рассказывать детям об этой преступной организации.

Напомним, ранее Лариса Ницой заявила, что в украинских детских лагерях не должны одновременно отдыхать дети боевиков АТО и дети «сепаратистов» из Донбасса, прославляющие Москву.

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