Тамбов, 15 августа, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов обсудил с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным вопросы включения мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса «Тамбов» в документы стратегического планирования России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

SAA24 Аэропортовый комплекс «Донское»

Встреча прошла сегодня, 15 августа, в Москве. Губернатор Александр Никитин отметил, что без масштабной модернизации аэропорта регион не будет конкурентоспособен. Поэтому реконструкция аэропорта «Тамбов» является одним из приоритетных проектов региональной власти, включенных в стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года.

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса. В связи с этим губернатор Александр Никитин и ходатайствует о включении объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Донское» (г. Тамбов)» в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и проект стратегии пространственного развития России. Со своей стороны администрация области готова обеспечить необходимую долю софинансирования части работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Проектное решение предусматривает обустройство новой искусственной взлетно-посадочной полосы, обеспечивающей прием современных воздушных судов, в том числе авиакомпаний-лоукостеров, а также рулежных дорожек и перрона. Кроме того, запланирована реконструкция аэровокзала, организация контрольно-пропускного пункта, строительство грузового терминала, расширение склада горюче-смазочных материалов, модернизация прочей аэропортовой инфраструктуры с расчетом на обеспечение качественного обслуживания прогнозных темпов роста пассажиро‑ и грузопотоков.

В 2010 году аэропортовый комплекс «Тамбов» из федеральной собственности был передан в собственность Тамбовской области. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение «Аэропорт «Тамбов». С тех пор мероприятия по поддержанию работоспособности аэропорта «Тамбов» (ремонт отдельных объектов, обновление парка специализированного автотранспорта, спецтехники и оборудования) осуществляются в основном на средства регионального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014−2020 годы».

Как отметили в управлении автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, с каждым годом все больше жителей и гостей региона пользуются услугами воздушного транспорта. В частности, за последние пять лет более чем на 45% увеличилось количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями через аэропорт «Тамбов» на регулярных авиарейсах. Сейчас из аэропорта «Тамбов» круглогодично выполняются полеты в Москву и Санкт-Петербург, а в летний период — в Сочи и Симферополь.

Для создания условий повышения доступности воздушного сообщения для населения области, развития отрасли воздушных перевозок из бюджета региона в рамках отраслевой государственной программы Тамбовской области авиакомпаниям предоставляются субсидии на организацию выполнения регулярных авиарейсов. Так, в бюджете области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на данные цели предусмотрено более 88 млн рублей.