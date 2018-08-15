Челябинск, 15 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Кусинского муниципального района Виктор Пенягин намерен предпринять меры, для того чтобы найденные в пруду фрагменты памятника Иосифу Сталину оказались в краеведческом музее. Для этого чиновник намерен обратиться в местную общественную палату, совет ветеранов, а также в полицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Станислав Стафеев ИА Красная Весна Верхняя часть памятника Сталину

Напомним, что фрагменты монумента были найдены в Кусинском пруду. Одну из частей обнаружил местный житель, который выложил фотографию находки в интернете, а затем представители движения «Суть времени», общественности города Кусы и просто неравнодушные граждане нашли ещё два фрагмента и при помощи специальной техники извлекли их и доставили на частную территорию. Общественники намерены реставрировать памятник и согласовать его дальнейшую судьбу с жителями Кусы.

Тем не менее глава муниципального района считает недопустимым нахождение элементов монумента Сталину в руках частного лица.

«Будут предприняты все меры для того, чтобы в ближайшее время передать памятник в Музейно-краеведческий центр», — прокомментировал ситуацию Виктор Пенягин в местном издании «Жизнь Района».

Впоследствии, отвечая на вопросы корреспондента ИА Красная Весна, он пояснил, какие шаги намерен предпринять.

«Моя задача одна — памятник у него изъять. Я не пойду ему голову-то крутить лично сам. Я поставил задачу начальнику РОВД и попросил его на юридических основаниях этот памятник изъять. Так как он не является его собственностью, даже если на него и у нас нету собственности, но… Другой вопрос, что любую бесхозную вещь власть имеет право признать собственностью», — заявил чиновник.

По мнению Виктора Пенягина, активное участие в этом процессе примут не только сотрудники МВД, но и представители местных общественных и ветеранских организаций.

«Мы сейчас собираем общественную палату, мы сейчас собираем общественный совет ветеранов. Они принимают решение, пишут на начальника РОВД. Начальник РОВД не принимает мер — пишем начальнику ГУВД», — сообщил он, уточнив, что ранее лично обращался в полицию с просьбой выставить «пост для охраны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с заявлением в полицию обратился глава администрации Кусы Валерий Васенёв. Однако по итогам проведённой проверки было установлено, что никаких противоправных действий общественники не совершали.

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Напомним, что памятник Иосифу Сталину был установлен в Кусе в середине XX века. В 1956 году монумент был демонтирован, а его фрагменты были сброшены в Кусинский пруд. Обнаружены они были после того, как в пруду сбросили уровень воды для ремонта городской плотины.

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Отметим, что информация о первой находке появилась 2 августа в местной газете. Никаких сообщений о том, что власти намерены извлечь памятник и отправить его в музей, не было. Также не было никакой охраны на берегу возле найденной верхней части памятника. И 4 августа поисковый отряд «Сути времени» обнаружил ещё два фрагмента, и при помощи техники они были извлечены, отмыты от ила и доставлены под охрану на частную территорию.

После этого к общественнику Станиславу Стафееву, который организовал спасение фрагментов памятника, обратились представители краеведческого музея и местные чиновники с требованием передать им фрагменты. Однако общественник опасается, что после передачи памятника властям он не только не будет реставрирован, но, возможно, и окончательно утерян. При этом Станислав Стафеев указывает на то, что в Кусе есть несколько бесхозных советских памятников, которые уже находятся в удручающем состоянии.

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Более того, в ходе пресс-конференции, которая состоялась 10 августа в Челябинске, Станислав Стафеев заявил, что жители Кусы активно поддерживают идею восстановления памятника на историческом месте, а значит, отправлять его в краеведческий музей в том виде, в котором он был найден, нельзя. Общественники намерены найти два недостающих фрагмента, а также привлечь специалистов для восстановления монумента.