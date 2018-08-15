Москва, 15 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России не подтверждает распространённую пресс-службой ВВС Великобритании информацию о приближении российиских Су-24 к воздушным границам НАТО, передаёт телеканал «Звезда».

Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

Как говорится в распространённом заявлении ведомства, 13 августа четыре самолёта морской авиации Черноморского флота выполняли плановые учебные полёты над акваторией Чёрного моря, при этом среди них не было ни одного бомбардировщика Су-24.

Отмечается, что после выполнения задания в заданном районе российскими самолётами на расстоянии свыше 30 километров был зафиксирован военный самолёт одной из стран НАТО, который «не совершал никаких манёвров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолётам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании заявили, что 15 августа два британских истребителя были подняты с базы в Румынии для сопровождения шести российских Су-24, якобы приблизившихся к воздушному пространству Североатлантического альянса.