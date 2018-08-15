Киев, 15 августа, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отказал в возбуждении уголовного дела о контрабанде леса-кругляка в Евросоюз, заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

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В связи с публикацией исследования британской организации Earthsight, которая сообщила о колоссальных размерах незаконных поставок украинского леса в Евросоюз, Мосийчук написал обращение в НАБУ с просьбой расследовать факт контрабанды, но получил отказ:

«То есть директор НАБУ Артем Сытник не видит контрабанды леса. Вся страна видит, а Сытник нет! <…> Из этого я делаю вывод, что директор НАБУ Сытник лично крышует контарбанду леса-кругляка в страны ЕС в интересах транснациональных компаний», — заявил Мосийчук.

Депутат намекнул, что у главы НАБУ «испортилось зрение» после ночных встреч с президентом Украины Петром Порошенко.

После отказа НАБУ в расследовании дела, Мосийчук пообещал обратиться в генеральную прокуратуру, специальную антикоррупционную прокуратуру, СБУ и МВД.

Напомним, в организации Earthsight отметили, что за четыре постмайданных года экспорт леса с Украины в ЕС вырос на 75% и преодолел отметку в 1 млрд евро.

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