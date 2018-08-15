Ташкент, 15 августа, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Сурхандарьинской области Узбекистана на таможенном посту «Айритом» таможенники задержали контрабандную партию лазерных излучателей, сообщили 15 августа в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.

Netweb01 Лазерные указки

Сотрудники таможни обнаружили 34 лазерных излучателей при проверке багажа гражданина, прибывшего из Афганистана. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.

Отметим, согласно действующему законодательству Узбекистана, импорт и продажа переносных лазерных ламп, которые используются как индикатор лазерного света, в республике запрещена.