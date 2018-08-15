Вашингтон, 15 августа, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Цены на техасскую легкую нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке опустились ниже $65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 15 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены. Снижение

В ходе торгов фьючерсные контракты на нефть WTI с поставкой в сентябре подешевели на 3,33% и составили $64,81 за баррель.

Напомним, что фьючерсные контракты на североморскую нефть марки Brent на торгах в Лондоне также подешевели — на 2,32%, до $70,78 за баррель.