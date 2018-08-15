Киев, 15 августа, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Европейские соседи Украины имеют планы на её территории, заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан 15 августа в комментарии изданию «Апостроф».

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Военный особо отметил политику Венгрии, в правительстве которой появилась должность министра по вопросам развития Закарпатья:

«Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых — посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а в-третьих — латентная, скрытая оккупация нашей территории!»

Богдан подчеркнул, что Украине следует укреплять границы по всему периметру страны, поскольку стране угрожает не только Россия, но и «имперские национал-шовинистические элементы» в странах Европы:

«Они мечтают о том, чтобы вернуть полякам Волынь, венграм — Закарпатье, румынам — Бессарабию и тому подобное… «, — считает ветеран разведки.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый обратился к руководству Украины с письмом, в котором заявил, что Закарпатье фактически отрезано от Украины из-за неразвитой транспортной сети.

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В то же время эксперты отмечают, что в некоторых районах Закарпатья, где проживают венгры, молодежь зачастую не знает и не понимает украинский язык.

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