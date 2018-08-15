Астана, 15 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Казахстана намерено поддерживать спортсменов, которые не поступили в высшие учебные заведения на основе гранта, заявил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы. Об этом 15 августа сообщает агентство «Спутник».

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

По словам министра, при поступлении в вузы спортсменов необходимо учитывать особенности занятия спортом и искусством. Мухамедиулы добавил, что совместно с министерством образования и науки республики будет организована комиссия, которая сформирует конкретные предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане с 15 по 19 августа проходят повторные единое национальное тестирование и комплексное тестирование. На повторный экзамен заявки подали более 40 тыс. абитуриентов.