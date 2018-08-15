Астана, 15 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Специальная комиссия управления образования Астаны одобрила 400 заявок из 5000, которые подали владельцы хостелов для размещения студентов вузов города, сообщает 15 августа издание InformBuro со ссылкой на руководителя управления образования Ануара Жангозина.

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По его словам, управление образования проводит отбор хостелов для проживания студентов. Основным условием размещения студентов в хостеле является отсутствие поблизости развлекательных заведений. 400 хостелов оказалось недостаточно для размещения всех нуждающихся в жилье, поэтому будет организован еще один конкурс.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 19 августа в 40 базовых вузах Казахстана проходит повторное единое национальное тестирование и комплексное тестирование. Повторная сдача экзаменов проводится на платной основе.