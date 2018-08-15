Екатеринбург, 15 августа, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшая сотрудница полиции осуждена на колонию общего режима. Приговор вынес Верх-Исетский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока в СИЗО

Женщину обвинили в незаконной покупке нарковещества. Следствие и суд пришли к выводу, что 19 мая 2018 года через интернет она заказала нарковещество и перевела продавцу 1650 рублей. В тот же день она забрала покупку в тайнике. Часть вещества позднее нашли в её машине сотрудники полиции.

По информации прокуратуры, речь идёт о Марии С. 1989 года рождения. В СКР отмечают, что женщина созналась в произошедшем. Суд отправил её в колонию на 1 год и 3 месяца.