Киев, 15 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Украина не представляет особого интереса для США. Об этом свидетельствует низкий объем финансовой и военно-технической помощи, которые Киев получает со стороны Вашингтона. Об этом 15 августа в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Валентин Гладких.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

«Безусловно, мы получаем, получали и будем получать военно-техническую и не только военно-техническую, но и финансовую помощь от США. Другое дело, что среди всех стран, которые получают такую помощь, мы находимся даже не в первой десятке, что, кстати, и свидетельствует о приоритетах внешней политики США. Поэтому все эти попытки представить Украину как союзника или вассала США, или что вокруг Украины вращаются национальные интересы США, этого нет», — сказал Гладких.

Он также опроверг слухи о том, что советник президента США Джон Болтон «привезет в Киев акт капитуляции Украины перед Кремлем».

«Да, приедет человек и будет говорить. Но о чем он будет говорить? Я не думаю, что он приедет с актом о капитуляции, подготовленным Путиным и согласованным с Трампом в Хельсинки. Теперь он заставит Порошенко его подписать. Это все — бред. Понятно, что этого нет», — заверил Гладких.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-служба посольства Украины в США проинформировала, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украины.

«Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее США на 100 млн долларов снизили объем военной помощи Украине на 2019 год по сравнению с 2018 годом. Как сообщила пресс-служба посольства Украины в США, Вашингтон заложил в оборонный бюджет США 250 млн долл на нужды обороны Украины.

«Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей закон о «Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны». Документом предусмотрено выделение министерству обороны США 250 млн. долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонных вооружений», — говорится в сообщении посольства Украины в США в Фейсбуке.

Ранее, в 2017 году, США приняли оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, который предусматривает 350 миллионов долл для Украины, в том числе 50 млн долл на летальное оружие. С 2014 года США потратили на повышение обороноспособности Украины более 1 млрд долл.

При этом Вашингтон передал ВСУ широкий спектр вооружений: ПТРК «Джавелин», противоартиллерийские радары, бронеавтомобили «Хаммер», пулеметы и антиснайперские системы.