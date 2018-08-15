Ташкент, 15 августа, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В перинатальных центрах Узбекистана в составе «телефона доверия» открылась линия «быстрая связь», в рамках которой будет организована консультация женщин и девочек. Об этом 15 августа сообщает издание «Народное слово».

Steve Evans Узбекская женщина

Специалисты «Быстрой связи» будут представлять советы женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Быстрой связи» будет вносить предложения в различные организации, связанные с повышением знаний в направлении репродуктивного здоровья и полового воспитания.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в городах и районах Узбекистана при многопрофильных центральных поликлиниках созданы отделения здоровья девочек.