Махачкала, 15 августа, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Дагестане освобождены от должностей главные врачи центральной больницы в городе Дербенте и центральной районной больницы Шамильского района. Указы об их увольнении подписал сегодня, 15 августа, министр здравоохранения республики, сообщили ИА REGNUM в минздраве региона.

Аксессуары врача

Причиной увольнения, как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, являются «грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и организации лечебно-диагностического процесса» в Дербентской центральной городской больнице и «неудовлетворительная организация работы и отсутствие оперативности во время вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Спартак» в Шамильской ЦРБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане были госпитализированы с признаками кишечной инфекции 83 воспитанника и три работника лагеря «Спартак». По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллёза. Как было установлено, в лагерь поставлялись продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

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