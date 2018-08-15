Киев, 15 августа, 2018, 18:28 — ИА Регнум. К власти на Украине пришел псевдо-патриотический класс, который под украинские песни в вышиванках в два раза нарастил государственный долг. Об этом 15 августа в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Антон Финько.

ИА REGNUM «Благодетели» Украины

«У нас с 2014 года значительно увеличился внешний долг. Это вина нынешнего правящего класса, потому что он увеличился в два раза. С 2014 года он никогда не снижается ниже 65 млрд долл. и, как отметил нынешний премьер-министр, на начало января этого года достиг значения 83% ВВП. Это в два раза больше, чем в 2014 году. Наши политические деятели чрезвычайно патриотичные, они поют песни, появляются в национальной одежде, а на фоне этого совсем непатриотично увеличивают долг. Так в чем заключается патриотизм? В том, что правящий класс отказывается от стимулирования роста собственной промышленности? В том, что он увеличивает долг? Стоит ли нам прислушиваться к политическим деятелям, которые в вышиванках поют песни, а потом работают не на пользу собственной страны и наносят вред национальным интересам?» — задался вопросом Финько.

Он считает, что Украина вполне «может обойтись без кредитов МВФ».

«МВФ выдвигает требования, которые наносят вред трудовому большинству украинского народа. При этом никто не доказал, что Украина получит пользу от этих кредитов. Проблема заключается в общей ошибочности курса нынешнего правящего класса, который маскируется патриотическими лозунгами», — напомнил Финько.

Эксперт призвал Киев не выполнять требования МВФ, который не является донором-филантропом.

«Международный валютный фонд будет использовать все пропагандистские методы, чтобы оказывать давление на украинское общественное мнение, на украинский правящий класс, упрекая его в тех или иных проступках… МВФ ни в коем случае не является таким себе донором-филантропом… Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц отметил, что монетарная политика, которую МВФ диктует кризисным странам, контрастирует с экономической политикой, которая ориентирована на экономический рост и распространена в развитых странах, таких как Великобритания и Франция», — отметил Финько.

Он также считает, что выполнение требований МВФ противоречит интересам реального сектора экономики Украины.

«Политика обслуживания интересов международного финансового капитала часто-густо идет не в пользу интересам реального сектора экономик кризисных стран. МВФ критикуют за то, что он не способствует экономическому росту реального сектора», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 15 августа, заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявил, что Украина может получить кредит МВФ осенью.

«Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение борда осенью. Думаю, осенью Украина сможет получить транш», — рассказал Чурий.

Напомним, в августе стало известно, что миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 6 сентября.

Как сообщалось, ранее глава cовета национального банка Богдан Данилишин заявил, что кредиты МВФ неспособны решить структурных проблем экономики Украины. Он призвал правительство проводить эффективную промышленную политику, в частности, поддерживать и развивать конкретные секторы национальной экономики.

«Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию», — отметил Данилишин.