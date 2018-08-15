Миасс, Челябинская область, 15 августа, 2018, 18:24 — ИА Регнум. В челябинском Миассе увеличилось количество кандидатов на пост главы города. Документы сдал бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин.

(сс) Miass Миасс ночью из самолёта

Ранее, 14 августа, свои документы подал депутат горсоборания Григорий Тонких. Он с 15 мая временно исполняет полномочия мэра.

Напомним, документы принимаются до 20 августа. А 26 сентября конкурсная комиссия определит наиболее достойных кандидатов на пост мэра и представит их собранию депутатов.

Очередной конкурс по назначению мэра был назначен 3 августа. Ранее, 5 июля, назначение мэра было сорвано. Из двух кандидатов депутатов не устроил ни один. Большинство членов собрания депутатов просто испортили свои бюллетени.