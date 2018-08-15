Ташкент, 15 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. С 28 октября авиакомпания «Узбекские авиалинии» вводит регулярный авиарейс в Саудовскую Аравию «Ташкент — Джидда», сообщили 15 августа в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Узбекские авиалинии»

Частота авиарейса составит два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Ранее полеты в Джидду выполнялись на чартерной основе в рамках специальной программы для паломников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» начала выполнять полеты для паломников по программе «Хадж-2018». С 29 июля по 13 августа было выполнено 32 авиарейса.