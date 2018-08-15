Москва, 15 августа, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В США для обвинений в причастности к «российскому вмешательству» выбирают наиболее ярких и самобытных политиков, считает член Совета по внешней оборонной политике Владимир Ворожцов. Об этом он заявил 15 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя расследование агентства Bloomberg, авторы которого обвинили бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в причастности к мнимому «российскому вмешательству» в американский политический процесс.

Kremlin.ru Генри Киссинджер и Владимир Путин

«Всё совершенно закономерно — общественное мнение США упорно подгоняется под определённые стандарты, — сказал Ворожцов. — А эти стандарты очень похожи на полпотовские гонения на интеллигенцию и на то, как вели себя хунвейбины в Китае. В Америке гоняют всех, кто имел хоть какое-то отношение к России».

При этом гонимый, как считает Ворожцов, должен быть ярким, самобытным и нестандартным.

«Я в своё время, когда служил, не менее девяти раз встречался с Шамилем Басаевым, — привёл пример Ворожцов. — И с целым рядом других руководителей террористов. По этой логике меня можно смело записать, что я подлый сторонник террористов, так как встречался, вёл переговоры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно итогам расследования проведённого агентством Bloomberg, Генри Киссинджер оказался участником «российского заговора», участники которого якобы влияли на американский политический процесс. Эта причастность бывшего государственного секретаря США доказывается многозначительными указаниями на его участие в тех или иных праздничных мероприятиях, встречами с родственниками нынешнего американского президента, а также их последующими попытками наладить контакты с российскими дипломатами.