Душанбе, 15 августа, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В медицинском центре «Истиклол» в Душанбе все еще находятся девять альпинистов, выживших после жесткой посадки вертолета в горах Памира, сообщает «Азия-Плюс».

FrancisTyers~commonswiki Пик Коммунизма (Пик Исмаила Сомони)

По словам заведующего отделением столичного медцентра Абдугани Бегова, состояние пострадавших значительно улучшилось. Однако в реанимации все еще остаются одна гражданка России и гражданин Испании.

«Состояние Татьяны уже оценивается, как стабильно тяжелое, и она пока останется в реанимации, а с Робертом занимаются нейрохирурги», — сообщил заведующий.

Тем временем, решается вопрос об отправке в Россию тел троих погибших альпинистов. Как отметили в Совете по развитию туризма, сейчас оформляются документы для отправки в российское посольство, в таможню и милицию. Также просчитываются оптимальные маршруты для транспортировки. Ожидается, что на родину тела будут отправлены уже завтра, 16 августа.

Напомним, в минувшее воскресенье, 12 августа в горах Таджикистана жесткую посадку совершил вертолет Ми-8, на борту которого были 15 альпинистов (13 россиян, один гражданин Белоруссии и один гражданин Испании) и трое членов экипажа. Эвакуировать их с места ЧП удалось только к обеду 13 августа из-за плохих погодных условий. В результате погибли двое членов экипажа — граждане Таджикистана и трое пассажиров — граждан России.