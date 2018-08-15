Ташкент, 15 августа, 2018, 18:49 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года банки Узбекистана купили у населения иностранную валюту на сумму $1,288 млрд, сообщает 15 августа издание Kun. uz со ссылкой на данные Центрального банка республики.

Василий Верещагин. Продавцы посуды в Узбекистане. 1870

За отчетный период наличная денежная масса в Узбекистане увеличилась на 11,4%. Через систему международных денежных переводов в республику поступило $2,285 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля коммерческие банки Узбекистана начали конвертировать национальную валюту юридическим лицам по импортным контрактам по курсу 8500 сумов за один доллар США, что более чем в два раза превышает официальный курс.