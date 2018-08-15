Санкт-Петербург, 15 августа, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Депутат петербургского ЗакСа от «Единой России» Александр Тетердинко предлагает частично «обойти» пенсионную реформу в Северной столице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, соответствующее обращение парламентарий направил губернатору Георгию Полтавченко.

В преддверии пенсионной реформы, при которой, вероятнее всего, возраст выхода на пенсию для женщин поднимут до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет, Тетердинко просит губернатора Петербурга сохранить возраст получения льгот.

Для этого, отмечает депутат, придется изменить городские законы о социальной помощи и налоговых льготах. Сейчас часть из них получают пенсионеры по достижении соответствующего возраста. Но Тетердинко предлагает связать предоставление дополнительных мер соцподдержки и налоговых льгот не с наличием статуса пенсионера, а с достижением возраста — 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Как отмечает Тетердинко, пенсионная реформа может привести «к оттягиванию во времени предоставления петербуржцам ряда дополнительных мер социальной поддержки и налоговых льгот». Сейчас для обоих полов они вводятся по существующему возрасту выхода на пенсию.

«Например, это касается ежемесячных выплат матерям с пятью и более детьми, льготного проезда ежегодно с 27 апреля по 31 октября на железнодорожном транспорте и в автобусах пригородного сообщения, бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, ежемесячной денежной выплаты спортсменам и тренерам, льгот по уплате транспортного налога и земельного налога и многих других социальных выплат или льгот, предусмотренных петербургским законодательством», — замечает единоросс.

Депутат также подчеркивает, что предлагаемые поправки в законы не приведут к дополнительным расходам средств городского бюджета, так как на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов он верстался исходя из действующего пенсионного возраста.