Красноярск, 15 августа, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин проверили ход возведения школы в микрорайоне Покровский.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска и губернатор края проинспектировали строительство школы

Жилой массив «Покровский» — один из самых быстрорастущих районов Красноярска, его жители остро нуждаются в современной социальной инфраструктуре. Возведение нового образовательного учреждения поможет избежать появления третьей смены обучения в других школах микрорайона.

Решение о строительстве было принято в прошлом году, и сейчас строительная готовность объекта составляет шестьдесят процентов. Проект школы на 1280 мест в Покровском аналогичен проекту учебного учреждения в 6-м микрорайоне жилого комплекса «Иннокентьевский». Это позволяет снизить сроки проектирования и строительства здания, так как проектировщикам требуется выполнить только «привязку» здания к выбранному земельному участку. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта — май 2019 года, а с 1 сентября следующего года в школе начнутся занятия.

В ходе инспекции строительства образовательного учреждения Александр Усс высоко оценил темпы возведения объекта, а также заявил о необходимости изменения подходов к созданию социальной инфраструктуры жилых микрорайонов. «Сегодня этот микрорайон переуплотнен: здесь очень много молодежи и, к счастью, много детей. За относительно короткий период времени в нем было построено пять детских садов как за счёт бюджета, так и с помощью спонсорской поддержки, — отметил Александр Усс. — Поддержка социальной инфраструктуры при планировке такого рода микрорайонов должна быть более качественной. Нельзя выжимать максимум из каждого квадратного метра городской территории, возведение социальной инфраструктуры должно идти или параллельно, или даже опережающими жилищное строительство темпами».

Также глава края сообщил о продолжении работы по обеспечению микрорайона Покровский необходимыми социальными объектами. «На прошлой неделе мы направили письмо министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову с просьбой о передаче в собственность края участка, который находится рядом со строящимися объектами Института проблем Севера. Мы планируем возвести там один из социальных объектов — поликлинику или детский сад. Таким образом, этот микрорайон приобретёт законченный вид с точки зрения социальной инфраструктуры для полноценной жизни», — сообщил Александр Усс.

Добавим, в настоящее время в Красноярске частными инвесторами ведётся строительство ещё двух школ такой же вместимости — в микрорайоне Нанжуль-Солнечный и в жилом районе «Преображенский». Таким образом, в 2019—2020 году в Красноярске будет построено три крупные школы, рассчитанные на 3840 мест.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что строительство новых школ — очень серьёзное подспорье для города: «Мы системно идём к решению задачи нехватки мест в образовательных учреждениях — одна школа уже введена, еще три возводятся. Кроме этого, на повестке стоит решение вопросов по строительству образовательных учреждений в микрорайонах Пашенный, Академгородок и Южный Берег».